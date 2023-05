KIJK. Na online kritiek op dansmoves: Blue Ivy (11) bewijst weer wat ze kan tijdens optreden Beyoncé in Londen

Celebrities Cher bezocht Tina Turner aan haar ziekbed: "Ze gaf me toen een paar schoenen cadeau"

Op woensdag 24 mei moest de wereld afscheid nemen van de ‘Queen of Rock’n Roll’, Tina Turner. Ze werd 83 jaar. Haar overlijden laat niemand onberoerd, ook haar goede vriendin Cher (77) niet. Zij vertelde in een gesprek met ‘MSNBC’ over de laatste keer dat ze haar bezocht, aan haar ziekbed.