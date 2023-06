KIJK. Na hersenaneurysma in 2015: Joni Mitchell (79) geeft voor het eerst in 20 jaar opnieuw een grote show

Celebrities KIJK. Blue Ivy blij verrast door aanmoedi­gin­gen van fans tijdens concert Beyoncé

Dat Blue Ivy Carter (11) pakken talent heeft, is duidelijk. De oudste dochter van Beyoncé (41) is met haar moeder op tournee en kruipt regelmatig mee het podium op om haar dansmoves te tonen. Tot groot jolijt van de fans, die haar luidkeels aanmoedigen. Dat leidde in Barcelona tot een schattig moment. Vlak voor ze moest beginnen dansen, merkte Blue Ivy namelijk een bordje op dat fans voor haar hadden gemaakt. “Go AWF Blue", stond daarop te lezen. “#Ivy League.” Wat zoveel betekent als: ‘Ga er helemaal voor!’ En de elfjarige was duidelijk erg blij en verrast.