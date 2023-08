KIJK. Mick Jagger en Keith Richards van The Rolling Stones krijgen bronzen beeld in hun geboortestad

CelebritiesIn 1961 ontmoetten Mick Jagger en Keith Richards elkaar in het station in hun geboortestad Dartford. Een jaar later waren The Rolling Stones een feit. De Britse artiesten hebben nu elk een eigen bronzen standbeeld gekregen in de stad. Het werk werd gemaakt door kunstenares Amy Goodman en kreeg de naam ‘The Glimmer Twins’. “We konden evengoed twee ouderwetse rechtopstaande beelden laten maken”, vertelt Jeremy Kite van de gemeenteraad aan Sky News. “Maar dit zijn Jagger en Richards waar we het over hebben, en zij staan nooit stil. Dus onze beelden ook niet.”