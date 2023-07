KIJK. Meisje dat vecht tegen kanker kan ogen niet geloven wanneer haar idool Dwayne Johnson plots voor haar staat

Celebrities KIJK. Fan laat grote keuze over aan Beyoncé: “Kies een nummer voor mijn openings­dans”

Een grote Beyoncé-fan heeft de zangeres een belangrijke vraag gesteld tijdens een optreden in Nashville in de Verenigde Staten. Via een bordje vroeg ze Beyoncé of die het nummer voor haar openingsdans wilde kiezen. Ze moest een keuze maken tussen twee van haar eigen nummers: ‘XO’ of ‘1+1'. Tijdens het zingen door liet Beyoncé weten dat '1+1' de winnaar is.