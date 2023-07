KIJK. Megan Fox valt nadat verloofde Machine Gun Kelly gevecht start op kermis

Celebrities ‘Mooi en meedogen­loos’-ac­teur Kyle Lowder gooit z'n leven helemaal om: “Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn”

Hij werkte 23 jaar lang in Los Angeles, maar Kyle Lowder (42) heeft z'n leven helemaal omgegooid. De acteur, die te zien was in ‘De dingen des levens' en als Rick Forrester in ‘Mooi en meedogenloos’, zegde z’n contract bij de populaire soap zelf op en verhuisde, weg uit Hollywood. “Wat een rit. Ik ben op de top, io de bodem en overal daar tussenin geweest.”