KIJK. Margot Robbie verrast fan met gebarentaal

Film KIJK. Overal roze kleuren en applaus na vertoning: iedereen heeft de Bar­bie-krie­bels te pakken

‘Barbie’ is nog maar net in de zalen, maar toch wordt het al de film van het jaar genoemd. Voorstellingen zijn uitverkocht, ticketkopers komen volledig in het roze naar de vertoning en vertrekken met tranen in hun ogen terug naar huis. Het lijkt alsof iedereen de Barbie-kriebels te pakken heeft. Ook de grote sterren.