KIJK. Kylie en Dannii Minogue voor het eerst in acht jaar nog eens samen op het podium

De zangeres stond er in totaal zo’n dertig minuten op het podium en bracht een aantal van haar grootste hits zoals ‘Can’t Get You Out Of My Head’. De grote finale had echter niemand zien aankomen, want tegen het einde van Kylie’s optreden verscheen plots haar 51-jarige zus op het podium. Voor de gelegenheid hadden de twee ook een matching outfit voorzien. Zowel Kylie als Dannii hadden een doorzichtige bodysuit met kant aangetrokken. Dannii koos op haar beurt voor een felroze exemplaar. Kylie gaf dan weer de voorkeur aan koningsblauw.