KIJK. Kevin Spacey en Elton John samen op restaurant in Nice na vrijspraak: “In Frankrijk zou hij opnieuw kunnen beginnen”

CelebritiesActeur Kevin Spacey is met muzikant en goede vriend Elton John gespot in Nice terwijl ze genieten van een etentje met live muziek. Spacey is met vrienden op vakantie nadat hij werd vrijgesproken na beschuldigingen van seksueel misbruik. Het was voornamelijk de getuigenis van Elton John en zijn man die in juli tot Spaceys vrijspraak leidde.

Naast Kevin Spacey en Elton John waren ook de echtgenoot en kinderen van de muzikant van de partij. De groep ging dineren in La Petite Maison, een exclusief restaurant in Nice, Frankrijk. Daar kregen ze naast lekker eten ook een serenade van de band The Snugglers. Op video is te zien hoe Spacey het moment vastlegt met zijn smartphone, terwijl Elton John meezingt met de Elvis Presley-hit ‘Suspicious Minds’.

De twee bekendheden zijn al jarenlang goede vrienden. Nadat Spacey werd door vier mannen werd beschuldigd van seksueel misbruik, was het dit jaar ook de getuigenis van Elton John en zijn echtgenoot David Furnish die uiteindelijk leidde tot zijn vrijspraak. Een van de mannen beweerde dat hij bijna een auto-ongeluk had gehad nadat hij door Spacey was betast op een feestje van Elton John. De muzikant kon in de rechtbank echter bewijzen dat Spacey helemaal niet aanwezig was op het feest in kwestie.

Opnieuw beginnen in Frankrijk?

Toen Spacey het vonnis in juli te horen kreeg, brak hij in tranen uit. Nu doet hij het even rustig aan op vakantie met vrienden in Zuid-Frankrijk. Ondanks dat de acteur nog steeds een appartement heeft in Londen, wordt er hevig gespeculeerd over een mogelijke verhuizing naar Frankrijk. “Hij praat al minstens een jaar over verhuizen uit het Verenigd Koninkrijk, waarschijnlijk naar Parijs”, vertelt een vriend van Spacey aan de Britse krant ‘Daily Mail’.

“Kevin is vrijgesproken, maar hij gaat niet terug naar de levensstijl en contacten die hij ooit had”, klinkt het nog bij de insider. Door de beschuldigingen verloor de acteur bijvoorbeeld de hoofdrol in de Amerikaanse versie van ‘House of Cards’. “In Frankrijk geven ze niet al te veel om het privéleven van mensen, maar ze hebben wel een sterke bioscoopcultuur. Het zou een goede plek voor hem zijn om opnieuw te beginnen. En hij heeft genoeg vrienden in Parijs.”

KIJK. Acteur Kevin Spacey in tranen na vrijspraak voor alle aanklachten rond seksueel misbruik: “Dit is veel voor mij om te verwerken”

Volledig scherm Elton John en Kevin Spacey gespot op restaurant in Nice. © Instagram @snugglers.music