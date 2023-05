KIJK. Keanu Reeves staat na 20 jaar nog eens op podium met oude rockband

CELEBRITIES Vriend van Taylor Swift maakte racisti­sche opmerkin­gen over Ice Spice, toch werken dames nu samen: “Dit is een nieuw dieptepunt”

Taylor Swift (33) heeft vrijdag een remix van haar single ‘Karma’ uitgebracht. Voor de gelegenheid werkte ze samen met Ice Spice (23). Volgens de singer-songwriter is de Amerikaanse rapper “dé ster om in de gaten te houden”. Maar ze was in het verleden ook het doelwit van enkele racistische uitspraken van Matty Healy (34), de vermeende vriend van Swift. De samenwerking zorgt daarom voor redelijk wat ophef op sociale media. “Dit kan geen toeval zijn.”