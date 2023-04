KIJK. Kanye West incognito op modeshow (maar gaat uiteindelijk alsnog met alle aandacht lopen)

Celebrities George Clooney onthult dat Johnny Depp en Mark Wahlberg een rol in ‘Ocean’s Eleven’ afgewezen hebben: “Nu hebben ze er spijt van”

Geen Matt Damon in ‘Ocean’s Eleven’, maar wel Johnny Depp of Mark Wahlberg? Het had een mogelijkheid geweest. Volgens George Clooney, één van de hoofdrolspelers uit de film, hebben zowel Depp als Wahlberg de rol van Lines Caldwell afgewezen.