KIJK. Kakkerlak steelt de show tussen de extravagant uitgedoste wereldsterren

Pamela Anderson lanceert eigen badkleding­lijn (waarin een rood badpak niet mag ontbreken)

Wie aan Pamela Anderson (55) denkt, denkt meteen aan haar typerende rode badpak in ‘Baywatch’. En daar speelt de Amerikaanse actrice nu erg slim op in. Ze slaat met Frankies Bikinis de handen in elkaar en brengt een eigen badkledinglijn uit. Het nieuws maakt ze zelf bekend op Instagram. “Een droom die uitkomt!”