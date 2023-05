KIJK. Jutta Leerdam leert Nederlandse woordjes aan vriend Jake Paul: “Betekenen ‘alsjeblief’ en ‘dank je wel’ hetzelfde?”

Celebrities A$AP Rocky springt over hek en duwt per ongeluk fan (al lijkt die dat niet erg te vinden)

A$AP Rocky heeft een jonge vrouw per ongeluk een duw gegeven aan zijn hotel in New York. Dat gebeurde net voor hij het Met Gala bijwoonde met zijn vriendin Rihanna. Op videobeelden is te zien hoe de rapper zich een weg baant aan het Carlyle Hotel, waar hij verblijft. Hij springt over een hek, maar in zijn sprong duwt hij een jonge vrouw met zijn hand. De bril van de vrouw valt af.