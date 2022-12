KIJK. Julia Fox steunt Kim Kardashian na bdsm-schandaal: “Oneerlijk dat vrouwen nu de schuld krijgen”

Celebrities "We kunnen niet ademen! We zijn aan het stikken!": beelden tonen hoe Harry Styles concert stillegt na enorme paniek in publiek

Popster Harry Styles (28) heeft onverwacht zijn concert in Bogota in Colombia moeten stilleggen. Door de drukte in de eerste rijen aan het podium werd er veel geduwd en zouden zelfs acht fans zijn flauwgevallen. Op videobeelden, die je hierboven kunt bekijken, is te zien hoe Harry meteen probeert in te grijpen en de massa toespreekt: “Ik weet dat het een fantastisch optreden gaat worden, maar eerst moeten we ervoor zorgen dat iedereen veilig is.” De fans kregen uiteindelijk waterflesjes uitgedeeld en het optreden werd opnieuw hervat.

29 november