KIJK. Johnny Depp eert Jeff Beck met optreden tijdens tribute concert in Londen

Celebrities IN BEELD. (On)behaaglijk warm in Cannes? Gasten hebben verrassend weinig om het lijf

Kan iemand alsjeblieft de airco aanzetten op het filmfestival van Cannes? Of moeten we zeggen het badpakkendefilée van Miss France? Het is blijkbaar bloedheet in de Franse stad, als we van de kledingkeuze van de aanwezige actrices mogen uitgaan. Broeken, jurken, hemden en zelfs ondergoed werden thuisgelaten: dit waren de meest opvallende - en nietsverhullende - looks op de rode loper.