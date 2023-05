KIJK. Jeremy Renner kan weer rennen: acteur jogt voor het eerst sinds ongeval met sneeuwruimer

Celebrities Echtgenoot verdedigt Britney Spears en bekriti­seert nieuwe documentai­re: “Manipula­tie moet stoppen”

Er is een nieuwe TMZ-documentaire over het leven van Britney Spears (41) en over het curatorschap van haar vader. En de echtgenoot van de Amerikaanse zangeres, Sam Asghari (29), is er niet over te spreken. Hij verdedigt zijn vrouw in een video op zijn Instagram Stories. “Ik vind het echt walgelijk dat de mensen die in haar leven waren toen zij niets te zeggen had, nu haar verhaal verhaal gaan vertellen alsof het hun verhaal is om te vertellen”, zegt de acteur. “De manipulatie moet stoppen.”