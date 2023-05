KIJK. Jane Fonda gooit met Gouden Palm-certificaat naar winnaar Justine Triet

Celebrities Medewerker van stripclub: “Quentin Tarantino betaalde 10.000 dollar om aan de voeten van een vrouw te likken”

De gevierde filmmaker Quentin Tarantino (60) zet na z’n uren al eens graag de bloemetjes buiten. Dat blijkt uit het exposé van een zekere Page Rad, een medewerker van de stripclub Crazy Girls in Hollywood. In de podcast ‘Get in the car’ vertelt hij dat de regisseur ooit 10.000 dollar, zo'n 9.300 euro, betaalde om de voeten van een stripster te likken.