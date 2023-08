KIJK. Internet smult van Drake die Kim Kardashian straal negeert tijdens optreden

celebritiesSamen met zus Kendall Jenner en Bad Bunny zakte Kim Kardashian zondag af naar het concert van Drake. Omstaanders konden ook zien hoe de superster meelipte met haar eigen tekst over haar scheiding met Kanye ‘Ye’ West, die Drake als sample gebruikte in zijn nummer ‘Search & Rescue’. En ook al is ze te horen op muziek van de rapper, die lijkt haar niet te herkennen, of heeft alleszins geen zin om te stoppen, als hij haar passeert in de tribune. Zonder twijfelen loopt Drake verder, met een ongemakkelijke glimlach van Kim tot gevolg. Genoeg voer voor hilariteit op het internet: “Hoe ik langs mijn exen loop en doe alsof we nooit iets hadden” of “Kim Kardashian wie?!”.