KIJK. Heidi Klum (49) geeft wel heel veel prijs op de rode loper in Cannes

Celebrities KIJK. A$AP Rocky niet blij met ruziënde clubgan­gers nabij Rihanna: “Gedraag jullie als heren!”

Na een optreden sprong A$AP Rocky (34) in een club in Tokyo in de bres voor zijn zwangere vriendin, Rihanna (35). Hij was er niet mee gediend dat een groepje clubbezoekers ruzie maakten in haar buurt. Hij zette de rumoerige bende dan ook al snel op hun plaats. “Gedraag jullie als heren! Mijn vriendin staat hier ook. Jullie moeten kalmeren en hier niet blijven staan, terwijl jullie onnozel doen.”