KIJK. Gwyneth Paltrow verweert zich op proces rond ski-ongeval: “Niet ik, maar hij was in fout”

De botsing gebeurde op een skipiste in Utah in 2016. De gepensioneerde oogspecialist had een hersenschudding en vier gebroken ribben waarvan hij nu nog altijd veel pijn ervaart. Zijn advocaat beweert dat zijn cliënt “geen levensvreugde meer ervaart.” En dat is volgens hen volledig de schuld van Gwyneth Paltrow en haar “roekeloze manier van skiën”.

Volledig scherm © REUTERS

Paltrow meent dat haar niks kwalijk genomen kan worden. “Ik was niet in fout, hij wel”, zegt de actrice in de rechtbank. “Hij botste tegen mij aan, zijn skilatten kwamen tussen mijn skilatten, waardoor mijn benen werden gespreid. Ik snapte niet wat er gebeurde, ik dacht eerst dat het om een vieze grap ging. Hij maakte ook rare kreungeluiden.”

Het juridische team van Sanderson beschuldigt de actrice er ook van allesbehalve empatisch te reageren op het hele voorval. Zomaar vertrekken als er een ongeluk gebeurt, “is niet volgens de regels van de piste”. “Ik ging ervan uit dat mijn ski-instructeur onze gegevens zou achterlaten aan mr. Sanderson, zoals hij had beloofd”, verdedigt Paltrow zich. “De leraar liet me al naar beneden skiën, omdat mijn kinderen op me aan het wachten waren. Ik zou niet zomaar vertrekken zonder gegevens uit te wisselen”, houdt de Goop-oprichtster vol. Haar advocaten menen dan ook dat de man een graantje wil meepikken van Paltrows faam en rijkdom.

Ook de dochter van Sanderson heeft getuigd en beweerde dat de fysieke en mentale toestand van haar vader erop achteruitgaat. “Het enige wat we willen is een verontschuldiging of dat ze verantwoordelijk gesteld wordt voor wat mijn vader is overkomen.” Sanderson zelf wil wel heel wat meer dan een ‘sorry’. Oorspronkelijk eiste Sanderson 3,1 miljoen dollar voor geleden schade, maar een rechter bracht dat al terug naar maximum 300.000 dollar. Gwyneth vraagt op haar beurt een symbolische dollar en een terugbetaling van de juridische kosten.

