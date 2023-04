KIJK. Gênant moment voor Travis Scott: rapper straal genegeerd in straten van Japan

CELEBRITIES “Seks in een vliegtuig kan heel leuk zijn”: Christina Aguilera openhartig over haar seksleven

Christina Aguilera (42) heeft zich van haar meest openhartige kant laten zien. De Amerikaanse zangeres, die onlangs een collectie seksspeeltjes lanceerde, was woensdag te gast in de ‘Call Her Daddy’-podcast. Daar vertelde ze zonder schroom over haar seksleven: van het verliezen van haar maagdelijkheid tot het omarmen van haar seksualiteit. “Seksspeeltjes zijn echt belangrijk geworden voor mij.”