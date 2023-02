KIJK. ‘Friends’-actrice Courteney Cox geeft zichzelf een ‘Gen Z’-make-over

Celebrities Dwayne ‘The Rock’ Johnson in de problemen met de politie? “Ik heb wapens bij!”

Acteur Dwayne Johnson, beter gekend als The Rock, passeert een controlepost waar een agent hem vraagt de auto te parkeren. Hij waarschuwt de agent op voorhand al dat hij wapens heeft: “Dit soort wapens!”, klinkt het wanneer hij zijn twee vuisten in de lucht steekt. Het serieuze gezicht van de agent slaat meteen om wanneer hij het mopje begrijpt. “Ik weet het, het is een hele flauwe mop”, bekent de acteur zelf. “Ik heb niks dan respect voor alle agenten”, is The Rock de criticasters op zijn Instagram al voor.