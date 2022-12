KIJK. Frank ‘Zillion’ Verstraeten in exclusief en eenmalig tv-interview: “Twintigjarigen spreken me aan en noemen mij ‘the legend’, dat is gek om te zien”

Celebrities Doodsoor­zaak ‘Triangle of Sad­ness’-actrice Charlbi Dean bekend

Eind augustus overleed de 32-jarige Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean, die eerder dit jaar nog te zien was in Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’. Er werd gesproken over een ‘plotse, onverwachte ziekte’. Meer was er niet geweten, tot nu. Een medische onderzoeker uit New York vertelt in ‘People’ dat de actrice overleed aan een bacteriële sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd.

