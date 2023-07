KIJK. Fans van Drake gooien (tot z'n grote spijt) niet meer met bh’s: “Ben ik slecht aan het optreden?”

Reese Wither­spoon gedwongen tot filmen expliciete ‘Fear’-scè­ne: “Ik zei dat ik niet wilde, maar het moest”

Ze wierp zich jaren geleden op als één van de voorvechtsters van #MeToo, en toen vertelde Reese Witherspoon (47) al dat ze in haar carrière heel wat onfrisse momenten meemaakte. De Amerikaanse gaat nu dieper in op zo’n incident, dat zich in de nineties afspeelde op de set van ‘Fear’. Reese werd toen gedwongen om een seksscène op te nemen met haar tegenspeler, Mark Wahlberg. “Het stond niet in het script, maar toch moest ik het doen”, zegt ze.