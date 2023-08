KIJK. Fans maken zich zorgen om ‘Orange Is The New Black’-ster nadat zij zeer intieme details over affaire deelt

Celebrities KIJK. Ouch! Onhandige Nick Jonas valt door podium tijdens optreden

Het liep even fout voor Nick Jonas (30) tijdens een optreden in de Amerikaanse stad Boston. De zanger stond samen met zijn Jonas Brothers op het podium voor een bomvol stadion. Wanneer het zijn beurt was om te zingen misstapte hij zich en viel hij door een gat in het podium. Fans maakten zich even zorgen, maar aanwezigen merkten al snel op dat Nick recht sprong en kon huppelen tot het einde van het concert.