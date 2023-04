KIJK. Een close-up van wel heel dichtbij: Timothée Chalamet knalt tegen camera

Celebrities Toen Metallica hun voorpro­gram­ma verzorgde: “We mochten geen oogcontact maken met Mick Jagger”

In 2005 verzorgde de metalband Metallica twee keer het voorprogramma van The Rolling Stones in San Francisco. Maar wanneer drummer Lars Ulrich (59) in de podcast ‘Club Random with Bill Maher’ op deze ervaring terugblikt, doet hij een wel erg bijzondere onthulling. “Er werd ons gevraagd geen oogcontact te maken met Mick Jagger.”