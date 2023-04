KIJK. Een close-up van wel heel dichtbij: Timothée Chalamet knalt tegen camera aan

Celebrities Sterren kijken op Coachella: Justin Bieber gaat compleet uit de bol en Camila Cabello en Shawn Mendes samen gespot

Het eerste weekend van het Amerikaanse festival Coachella zit erop. Coachella is traditiegewijs een trekpleister voor celebrities, die naar de wei in Californië afzakken om er hun innerlijke festivalbeest los te laten. Zelfs onze ‘eigen’ Angèle was dit jaar aanwezig. Het was de eerste keer dat ze er mocht optreden en haar concert werd fel gesmaakt door de Amerikanen. Ook opmerkelijk: Camila Cabello en Shawn Mendes werden al kussend gespot. Het koppel ging een jaar geleden uit elkaar, maar bleek het heel gezellig te hebben samen.