KIJK. Ed Sheeran verrast fans als helpende hand in hotdogkraampje (waar hij samenwerkt met vloekende collega’s)

Showbizz Kus op het podium krijgt staartje: Maleisi­sche sterren beginnen rechtszaak tegen The 1975

Een groep gedupeerde Maleisische artiesten is bezig met het voorbereiden van een rechtszaak tegen de Britse band The 1975. Zanger Matty Healy (43) zoende recent zijn mannelijke bassist op het podium van een festival in Kuala Lumpur. Dat is verboden in het land, waarop de rest van het festival werd geannuleerd en sommige artiesten niet meer konden optreden.