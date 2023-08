KIJK. Drake vangt eigen poëzieboek nadat fan het naar hem gooit

Celebrities KIJK. “Lieve Britney”: Pink steunt Britney Spears, die voor de derde keer gaat scheiden

In moeilijke tijden kan Britney Spears rekenen op de steun van haar collega’s en vrienden. De zangeres gaat momenteel door een echtscheiding met haar ex, Sam Asghari. Om haar een hart onder de riem te steken, zorgde Pink voor een klein eerbetoon tijdens haar optreden in de Amerikaanse stad Detroit. Ze zong het nummer ‘Don’t Let Me Get Me’ - waarin Britney vernoemd wordt - maar ze paste de tekst voor één keer aan.