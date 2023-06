KIJK. DJ Khaled maakt enorme smak tijdens het surfen: “Ik heb zoveel pijn!”

CelebritiesDJ Khaled heeft enorm veel pijn na een lelijke val tijdens het surfen in Florida dit weekend. De rapper postte een video van het ongeluk, waarop te zien is hij hoe recht probeert te staan, maar meteen erna zijn evenwicht verliest. “Ik heb beelden van mijn val, vliegend door de lucht, terwijl het surfboard mijn rib raakt. Daarna beland ik op mijn buik in het water”, aldus de dj. Ondanks alles besloot hij de dag nadien toch te gaan golfen, maar ontdekte al snel dat dat geen goed idee was. Daarom koos hij uiteindelijk toch voor een massage.