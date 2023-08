KIJK. Cindy Crawford gaat terug in de tijd en recreëert iconisch reclamespotje

Celebrities KIJK. Ed Sheeran verrast fans als helpende hand in hotdog­kraam­pje (waar hij samenwerkt met vloekende collega’s)

Ed Sheeran had voor één dag een andere job. De zanger besloot om een handje te helpen in een hotdog-kraampje in de Amerikaanse stad Chicago, voor hij zou optreden voor duizenden mensen. “Kijk eens wie hier is”, riepen de uitbaters van de zaak terwijl fans brulden van opwinding. Sheeran deed hard zijn best, maar kon zich niet altijd even goed concentreren door zijn vloekende collega’s. The Wiener’s Circle staat namelijk bekend voor goedhartige scheldpartijen tussen klanten en medewerkers.