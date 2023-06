KIJK. ‘Charmed’-actrice Shannen Doherty deelt update over strijd tegen kanker: “Mijn angst is duidelijk zichtbaar”

Ruzie met Vin Diesel bijgelegd, en dus keert ‘The Rock’ terug voor nieuwe ‘Fast & Fu­rious’-films

‘Fast X’ is net uit, maar fans van de ‘Fast & Furious’-filmreeks kunnen alweer uitkijken naar iets nieuws. Zo keert Dwayne ‘The Rock’ Johnson in een volgende film weer terug als agent Luke Hobbs. Verrassend, aangezien de 51-jarige acteur verwikkeld was in een vete met hoofdrolspeler Vin Diesel. “We hebben het verleden achter ons gelaten”, klinkt het.