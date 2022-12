KIJK. Britney Spears toont opnieuw haar dansmoves op Instagram: “Ik voel me goed en stout”

Celebrities ‘Green Book’-ac­teur Frank Vallelonga jr. overleden, lichaam werd gedumpt op straat

Acteur Frank Vallelonga jr. (60) is overleden. Zijn lichaam werd maandag op straat in New York gevonden nadat het er ‘s nachts was gedumpt, melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is onbekend, maar de eerste bevindingen wijzen op een overdosis.

10:36