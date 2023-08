KIJK. Britney Spears laat danspasjes achterwege en stapt over naar paaldansen

Celebrities Jennifer Aniston zegt het luid en duidelijk: “Ja, ik was verliefd op mijn ‘Friends’-collega”

Hadden Jennifer Aniston (54) en David Schwimmer (56) een stiekeme romance op de set van ‘Friends’? Daar wordt al heel wat jaren over gespeculeerd. Nadat David zijn crush op Jenn al toegaf tijdens de ‘Friends’-reünie, zegt nu ook die laatste het luid en duidelijk in een interview in de talkshow ‘Live with Kelly and Mark’. “Al van het begin van de opnames had ik een oogje op David”, klinkt het. Al die on-screen verliefdheid tussen Ross en Rachel was dus niet eens geacteerd!