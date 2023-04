KIJK. Britney Spears deelt opnieuw dansvideo’s en fans maken zich grote zorgen: “Ze heeft hulp nodig”

Celebrities Royalty, een heks en een nakomeling van Pocahontas: tv-shows verraden echte afstamming van Hollywood­ster­ren

“Ze zou voor de rest van haar leven kuis en alleen blijven, maar toch raakte ze zwanger.” Toffe programma’s op de Amerikaanse televisie: shows zoals ‘Who Do You Think You Are?’ en ‘Finding Your Roots’ graven namelijk naar de stamboom van Amerikanen, inclusief Hollywoodsterren. Met verrassende resultaten als gevolg, want in sommige gevallen werd er zelfs al een duister familiegeheim onthuld. Wist je dat Julia Roberts eigenlijk niet Julia Roberts mag heten?