KIJK. Blue Ivy blij verrast door aanmoedigingen van fans tijdens concert Beyoncé

Oogziekte maakt actrice Judi Dench blind: "Ik herken vaak mijn eigen collega's niet"

“Ik houd niet van het idee dat oudere mensen er niet meer toe doen.” In de nieuwe film ‘Allelujah’ speelt Judi Dench (88) een bewoonster van een verzorgingshuis dat met sluiting wordt bedreigd. Zelf heeft de actrice ook te kampen met ouderdomskwalen én een ernstige oogziekte. Die speelt haar dusdanig parten dat ze inmiddels geen scripts meer kan lezen en ze collega’s op de set soms niet herkent. ‘Maar ik laat me hier niet door verslaan’, aldus de gelauwerde actrice in dit interview.