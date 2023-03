KIJK. Billie Eilish maakt verrassend acteerdebuut in ‘Swarm’

Celebrities Dwayne Johnson wordt verrast na thuiskomst van Oscars: “Ik heb er twee gezinsle­den bij”

‘Als de kat van huis is, dansen de muizen...’ Of in dit geval, de cavia’s? Dwayne ‘The Rock’ Johnson (50) kwam voor het eerst terug thuis sinds de Oscars en ontdekte dat hij er plots twee nieuwe huisgenoten bij heeft.