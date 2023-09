KIJK. Beyoncé viert 42ste verjaardag tijdens ‘Renaissance’-tour en krijgt serenade van niemand minder dan Diana Ross

Optreden van Beyoncé gaat de mist in: microfoon valt plots uit in midden van show

Het concert dat Beyoncé donderdag in de Amerikaanse stad Glendale heeft gegeven is niet volledig vlekkeloos verlopen. De microfoon van de 41-jarige zangeres viel uit tijdens haar optreden. Later viel ook nog het hele geluid van de show weg, is te zien op beelden die online circuleren.