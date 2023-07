KIJK. Beyoncé heeft last van de hitte en laat dat op originele manier merken

Celebrities Richard Gere, dé grootste ladykiller van Hollywood, maar die ene actrice brak zijn hart: “Ze koos voor haar ambitie”

Een passionele romance met Kim Basinger, een relatie met Diana Ross en avontuurtjes met onder meer Priscilla Presley en Barbara Streisand. De lijst van veroveringen van Richard Gere (73) is bijna eindeloos. Volgens zijn biograaf had hij vaak minstens twee relaties tegelijkertijd. De Hollywoodster liet een spoor van gebroken harten achter. Maar er was ook één bekende actrice die hem in de steek liet en hem voor het eerst hartzeer deed. ‘Primo’ gunt u een blik op zijn tumultueuze liefdesleven.