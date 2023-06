KIJK. Beelden tonen hoe ‘X-Men’-acteur Michael Fassbender enorme crash maakt in 24 Uur van Le Mans

Celebrities “Het was een geheime liefde, verborgen en door velen verkeerd begrepen”: deze celebs kozen voor een (veel) jongere man

In Cannes werd zopas het romantische drama ‘May December’ voorgesteld, waarin Julianne Moore getrouwd is met een veel jongere man. Een verhaal waar Hollywood ook in het echte leven niet vies van is. Diva Zsa Zsa Gabor werd net geen 100 met haar ‘prins’ Frédéric aan haar zijde, ‘Dynasty’-feeks Joan Collins vierde zopas haar 90ste verjaardag met haar vijfde echtgenoot en Tina Turner mocht ondanks zware gezondheidsproblemen 83 worden dankzij Erwins liefde en goede zorgen. Een jongere man, het lijkt voor sommige vrouwen de sleutel tot een gelukkige oude dag.