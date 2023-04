KIJK. “Are you okay?” Taylor Swift stelt fans gerust na vermeende relatiebreuk met Joe Alwyn

celebrities Eerst seks, daarna ruzie over cocaïne, die haar fataal werd: de gruwel­moord op Playboymo­del Christina Car­lin-Kraft

Een ruzie over cocaïne die ze gebruikte samen met haar moordenaar, na de seks, ter waarde van 1.200 euro, werd Playboymodel Christina Carlin-Kraft fataal. De discussie liep zo erg uit de hand dat het model een wijnfles tegen zijn oor kapotsloeg. Daarop deelde hij enkele rake klappen uit. “Ik bedekte haar met een deken omdat ik haar niet zo toegetakeld wilde zien”, verklaarde hij in z’n verhoor. Christina ontmoette de verkeerde man op de verkeerde plaats en plots veranderde haar glamoureus leventje in een regelrechte horrorscène. Een verhaal dat uit de doeken wordt gedaan in ‘The Playboy Murders’, een docureeks over zes Playboymodellen die op tragische wijze stierven.