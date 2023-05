KIJK. André Hazes Jr. heeft rugblessure en daar lachen zijn fans hem mee uit: “Je bent oud aan het worden, André!”

Celebrities David Arquette had het moeilijk met ‘Friends’-faam van ex-vrouw Courtney Cox: “Ik wou de broodwin­ner zijn”

“Het is bijzonder moeilijk om jezelf te moeten vergelijken met iemand die aan de top staat in de televisiewereld.” Acteur David Arquette en Courtney Cox vormden ten tijde van ‘Friends’ een echtpaar, maar de beroemdheid die Cox verwierf met haar rol als Monica Geller, eiste zijn tol. Dat vertelt David nu in een openhartig interview met Andy Cohen.