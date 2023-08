KIJK. Adele “wil binnenkort weer mama worden” met Rich Paul en onthult potentiële babynamen

celebritiesTijdens een van haar recente optredens in Las Vegas onthulde Adele (35) dat ze “klaar is om weer moeder te worden”. Haar babyplannen kwamen ter sprake toen een zwangere fan haar vroeg om een babynaam uit te kiezen voor ongeboren kindje. Dat zag Adele helemaal zitten, want ze had zelf al babynamen opgelijst voor haar toekomstige kindje met Rich Paul (41).

Adele en haar verloofde Rich onthulde Adele tijdens een concert in Las Vegas, waar ze een residentie heeft. Een zwangere fan vroeg de Britse zangeres om te helpen een babynaam uit te kiezen voor haar ongeboren dochtertje. “Ik wil echt weer mama worden binnenkort dus ik ben lijstjes aan het maken”, vertelde ze. “Elke keer dat ik een mooie naam zie, schrijf ik die op met mijn telefoon.”

De zwangere fan en haar partner konden maar niet kiezen tussen twee namen: Parker of Spencer. “Ik hou van jongensnamen voor meisjes”, zei ze nog. En ook Adele is van van ‘jongensnamen voor meisjes’, gaf ze toe. De taak van Adele was dus om te beslissen tussen de twee favoriete babynamen van haar fan. “Ik kan niet ‘Parker’ zeggen omdat Rich die naam leuk vindt...”, begint de zangeres. “Ik zeg ‘Spencer’.”

Volledig scherm Adele en haar verloofde Rich Paul. © Getty Images for The Recording A

Als kers op de taart gaf Adele ook haar eigen favoriete babynaam prijs. “Ik hou ook van Ray voor een meisje, gespeld als de jongensnaam”, onthulde ze. Toevallig is dat ook nét de naam die de fan al had uitgekozen als middelnaam voor haar eerste kind. “Stop! Dat is de middelnaam”, klinkt het.

Adele is al moeder van een 10-jarige zoon Angelo, die ze kreeg met ex-man Simon Konecki. De twee vroegen echter een scheiding aan en gingen in 2019 uit elkaar. In 2021 leerde ze Rich Paul kennen, haar huidige verloofde. Het koppel woont ondertussen ook samen in LA én is volgens Adele ook klaar om hun gezin uit te breiden.

Rich Paul is ook al vader. Zijn drie kinderen - Reonna, Richie en Zane - houdt hij echter uit de schijnwerpers. In een interview met ‘E! News’ onthulde Paul ook al at hij het helemaal zag zitten om opnieuw vader te worden. “Als jonge vader, die een bedrijf opbouwde, was het best moeilijk”, vertelde hij. “Maar als ik meer kinderen zou krijgen, kijk ik ernaar uit om een andere vader te zijn, een geduldigere vader.”

