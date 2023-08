KIJK. Adele barst in tranen uit nadat ze geslacht van baby bekendmaakt voor fans

CelebritiesTijdens het concert van Adele (35) in Las Vegas vroeg een koppel fans om het geslacht van hun baby bekend te maken, een zogenaamde gender reveal . De zangeres deed het met volle overtuiging, maar kon het toch niet drooghouden. “Dit is zo emotioneel, oh mijn God.”

Adele kon de avond van twee fans niet beter maken. Chris Dare en zijn vrouw Shantelle Lord hadden een bord meegebracht naar het concert van de zangeres in Las Vegas waarop stond te lezen: “Adele, wil jij onze genderreveal doen?” Ze was zelf zo onder de indruk want eigenlijk mocht niemand een bord meenemen in de concertzaal. “Ik ben gewoon al geobsedeerd door het feit dat jullie er een hebben”, zei Adele.

Voor de onthulling van het geslacht vertelde Shantelle dat ze 18 weken zwanger is en dat zij en haar man de envelop met het geslacht van hun baby al sinds 12 weken in hun bezit hebben. Maar ze hebben gewacht tot het concert want ze wilden zo graag dat Adele het aankondigde.

Terwijl Adele op de rand van het podium zat, opende ze voorzichtig de envelop en riep het daarna uit. “Shantelle en Chris krijgen een jongen!” Na de aankondiging omhelsde Adele het koppel en wenste ze hen veel geluk. “Dat was geweldig”, zei ze terwijl ze een traantje wegpinkte en zich verontschuldigde voor haar snikken. “Ik ben zo blij voor jullie! Dit is zo emotioneel, oh mijn God.”

