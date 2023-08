KIJK. Adele barst in tranen uit nadat ze geslacht van baby bekendmaakt voor fans: “Ik ben zó blij voor jullie”

Celebrities PORTRET. “Ik was steeds de lelijkere zus”: topmodel Bella Hadid krabbelt recht na turbulente periode

Bella Hadid (26) is de afgelopen jaren door een diep dal gegaan. Recent onthulde het Amerikaanse topmodel dat ze al tien jaar sukkelt met haar gezondheid, en dat de boosdoener de ziekte van Lyme is. Maar Bella had nog meer kopzorgen. Een portret van de jongere zus van Gigi Hadid (28), die moest vechten tegen mentale problemen en eetstoornissen en die in de loop der jaren uit de schaduw van haar beroemde zus trad. “Niemand kan zeggen dat ik niét keihard werk.”