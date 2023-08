KIJK. 50 Cent wil ook bh’s toegeworpen krijgen tijdens concerten, net zoals Drake: “Ik moet me speciaal voelen”

“Kan iemand me alsjeblieft helpen met mijn voeten? Zo behandelen ze Drake niet”, klinkt het bij de rapper in de video. “Drake, ze gooien hem bh’s toe. Wat krijg ik? Kun je alsjeblieft wat Drake-fans voor me halen? Het voelt gewoon niet goed. Ik moet me hier speciaal voelen,” gaat 50 Cent verder. “Ik wil dat ze me behandelen alsof ik Drake ben. Drake krijgt elke avond bh’s! In het begin van mijn carrière kreeg ik ook bh’s.”