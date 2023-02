Khloé Kardashian voor 100.000 dollar aangeklaagd door model: “Ze betaalde me pas maanden later”

Op 17 november 2021 poseerde Jourdan Whitehead voor Good American, het kledingmerk van Khloé Kardashian. Het zou haar 3.500 dollar (zo’n 3.300 euro) opleveren, maar dat bedrag zag ze pas op 11 maart 2022 op haar rekening verschijnen. “Ze konden me uitbetalen, maar vertikten dat”, zegt het model. Gerechtelijke documenten - die ‘The Blast' in handen kreeg - stellen dat de wet daarmee overschreden werd. Die zegt dat als een werkgever een werknemer niet op tijd verloont, het loon van de werknemer wordt voortgezet totdat het is betaald. Jourdan zet die wet in en vraagt zo een schadevergoeding van 105.000 dollar (ongeveer 100.000 euro) aan Khloé Kardashian en haar merk. Daarbovenop probeert ze ook de juridische kosten in hun schoenen te schuiven.

Khloé richtte in 2016 Good American op met Emma Grede. Volgens Kardashian was het feit dat ze vroeger soms werd uitgesloten door haar grotere kledingmaat de grootste drijfveer om zélf kleding te produceren. “We hebben Good American gebouwd, waarbij representatie en inclusiviteit altijd centraal stonden. Het was geen modetrend die we probeerden te volgen”, zei ze aan ‘Health Magazine’. “We hebben geen ander jeansmerk in de wereld nodig. We hebben inclusiviteit nodig. We hebben mensen nodig om zich vertegenwoordigd te voelen.”