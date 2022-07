Khloé Kardashian verwacht tweede kindje via draagmoeder, met ex Tristan Thompson

CelebritiesOpnieuw babynieuws vanuit de Kardashianhoek. Deze keer erg verrassend: Khloé Kardashian (38) en Tristan Thompson (31) verwachten een tweede kindje via een draagmoeder. Bijzonder, aangezien de twee niet meer samen zijn en er heel wat drama ontstond sinds Tristans bedrog. “Ze spraken elkaar niet meer sinds december, behalve als het over co-ouderschapskwesties ging.”

Een vertegenwoordiger van Khloé verkondigt het nieuws aan People: “We kunnen bevestigen dat True een broer of zus krijgt die in november werd verwekt. Khloé is de geweldige draagmoeder ongelooflijk dankbaar voor zo’n mooie zegen.” Wel vraagt de vertegenwoordiger privacy, zodat Khloé zich kan concentreren op haar familie.

Ook na alle heisa kijkt het ex-koppel dus uit naar een broertje of zusje voor hun dochtertje True (4). “Khloé en Tristan zijn niet meer bij elkaar. Ze spraken elkaar niet meer sinds december, behalve als het over co-ouderschapskwesties ging”, zegt een insider aan People. “De baby werd verwekt via een draagmoeder voordat Khloé te weten kwam dat Tristan in december een kindje kreeg met iemand anders.” Op Twitter barst het van medelijden, maar vooral ook van ironie.

Sinds januari lijkt het over en uit tussen Khloe en Tristan. Toen Maralee Nichols begin december een kind van hem kreeg, was dat dé druppel die de emmer deed overlopen. De twee zijn al sinds 2016 verstrengeld in een knipperlichtrelatie. In 2018 verwelkomden ze True, Tristan heeft daarnaast nog een zoon Prince (5) met zijn ex Jordan Craig.

De keuze voor een draagmoeder komt trouwens niet helemaal uit de lucht gevallen. In ‘Keeping Up with the Kardashians’ vertelde de realityster dat de dokters haar zeiden dat ze een risicovolle zwangerschap zou beleven als ze zelf een tweede kind wilde dragen. Ze vertelde haar zus Kim Kardashian toen al dat ze een draagmoeder overwoog.

