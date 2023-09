Khloé Kardashian verandert de naam van haar zoontje officieel

Celebrities 'Harry Pot­ter'-actrice Bonnie Wright over gebrek aan schermtijd: “Het maakte me angstig en gefrus­treerd”

Bonnie Wright (32), die de rol van Ginny Wemel speelde in de ‘Harry Potter’-films, heeft zich in de ‘Inside of You’-podcast van Michael Rosenbaum uitgesproken over de beperkte schermtijd die ze kreeg om haar personage zo goed mogelijk neer te zetten. “Er was geen ruimte voor veel verandering in de scripts.”