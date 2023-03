Khloé Kardashian toont voor het eerst het gezicht van haar zoontje

Hoewel hij meerdere keren is vreemdgegaan, had Khloé alleen maar lovende woorden voor haar ex Tristan Thompson. “Gelukkige verjaardag. Je bent echt de beste vader, broer en oom”, schreef ze op Instagram. “Jouw liefde, aandacht, grappige dansjes, knuffels, autoritten, rituelen voor het slapengaan en aanwezigheid. Dat betekent meer voor de familie dan je ooit zal beseffen.” Ze vervolgt: “Mijn verjaardagswens voor jou is dat je blijft hunkeren naar verandering, genezing en transformatie. Wees sterk, wees aardig, wees geduldig, wees vrij. Blijf jouw ziel en mama (die in januari 2023 overleed, red.) trots maken.”

In juli 2022 maakten Khloé Kardashian en Tristan Thompson bekend dat ze een tweede kindje verwachtten. Ditmaal via een draagmoeder. “We kunnen bevestigen dat True een broertje of zusje zal krijgen, die in november werd verwekt”, verklaarde een woordvoerder toen. De timing was daarbij zeer belangrijk, want dat betekende dat de twee nog samen waren toen ze het kindje verwekten. In januari 2022 verbrak de realityster hun relatie. Het was het resultaat van de zoveelste misstap van Thompson. Zo was in ‘The Kardashians’ te zien hoe Khloe te weten kwam dat de atleet een kind had verwekt bij een andere vrouw. Maar toen was de draagmoeder al zwanger.