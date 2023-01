Khloé Kardashian slaat terug na beschuldigingen dat ze diabetesmedicijn gebruikte om af te vallen

Semaglutide, het diabetesmedicijn in kwestie, is volgens een van Khloés volgers verantwoordelijk voor haar gewichtsverlies. Het staat erom bekend dat verschillende diabetespatiënten er bijna een vijfde van hun gewicht door verloren, omdat het de eetlust onderdrukt. “Het feit dat ze medicijnen tegen diabetes gebruikt om zo mager te worden, is verontrustend”, klonk het onder de Instagrampost van Kardashian. En dat pikte ze niet. “Laten we mijn jaren van trainen niet vergeten. Ik sta vijf dagen per week om zes uur op om te trainen. Stop alsjeblieft met je veronderstellingen. Blijkbaar betekent een nieuw jaar dat er nog steeds gemene mensen zijn.”